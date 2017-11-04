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4 ноября - День народного единства

день народного единства

4 ноября – достаточно молодой государственный праздник, являющийся отчасти возвращением к старой традиции. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. По уже сложившейся традиции в этот день в городах России проводятся праздничные гуляния, концерты и митинги.

4 ноября в Перми пройдет фестиваль национальных культур.

В этот день в 11:30 пермяков и гостей города приглашают в Театральный сквер, где для них состоится фестиваль национальных культур Перми. В рамках мероприятия будет проходить дегустация блюд для всех желающих, а также презентация национально-культурных центров города. Для гостей праздника будут заготовлены особые угощения – русская каша, узбекский плов, а также горячий чай с перепечами.

Главными гостями фестиваля национальных культур в Перми станут «Бабушки из Бураново» – знаменитый этно-фольклорный коллектив из села Бураново Удмуртской республики, которые в 2012 году представляли Россию на «Евровидении» в Баку. 

На большой сцене фестиваля состоится концертная программа «Россия объединяет» с участием творческих этнических и фольклорных коллективов города и края. Задачей артистов станет представить национальность в своем жанре искусства. Особый колорит концерту придаст выступление гостей праздника – участников ансамбля «Шондибан» из города Кудымкар, которые привезут в Пермь программу на русском и коми-пермяцком языках с использованием особых этнических инструментов.

Полный список мероприятий, запланированных в День народного единства в Прикамье. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.11.2017 в 08:40 в рубрике - Новости T7-inform

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