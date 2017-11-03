Вечное радио: «Радио Пермского края» 90 лет в эфире





Прошло целых 90 лет со дня первой пермской радиотрансляции, рождения пермского радиовещания. В сегодняшнем арсенале Государственной телерадиокомпании «Пермь» региональное вещание на трех радиостанциях («Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ»), Интернет-радио, вхождение в состав цифрового эфирного вещания, ультрасовременное звуковое оборудование и передовое программное обеспечение, позволяющие записывать, монтировать и оперативно передавать в эфир материалы из любой точки Пермского края. К хорошему привыкаешь быстро, и кажется, что так было всегда. Но стоит погрузиться в историю радиовещания в Прикамье, и понимаешь, что мы сегодняшние – звенья в цепочке славных людей, которые стояли у истоков радиоэфира и проводного вещания, прошли военное лихолетье, бурное индустриальное развитие послевоенных лет, непонятные, противоречивые 1990-е годы и становление в большой и дружной семье ВГТРК. Об этих истоках рассказывает один из известнейших ветеранов Пермского радио Михаил Левин:

"Наше областное, а теперь уже краевое радио живет полноценной жизнью и развивается. Значительно вырос объем нашего вещания. Кроме основного канала (это где «Радио России») мы еще работаем на канале «Радио «Маяк» и на новом канале «Вести ФМ». Да и круг наших радиослушателей значительно расширился географически. Благодаря Интернету нас теперь можно слушать практически на всех континентах! Так что встречаем мы свое девяностолетие вполне оптимистично.

И все-таки нельзя в очередной раз не оглянуться назад. Именно 6 ноября 1927 года прозвучали эти знаменитые слова: «Говорит Пермь». Дата, конечно, не случайная. В тот день в здании городского театра (ныне это Пермский театр оперы и балета) шло торжественное заседание, посвященное 10-й годовщине Октябрьской революции. Перед первыми радиолюбителями была поставлена задача радиофицировать мероприятие, с которой они вполне достойно справились. Им выделили комнату с коридором в здании, где ранее располагалась духовная семинария, дали кое-какие деньги. Радиолюбители-самоучки во главе со студентом индустриального техникума Александром Бирюковым что-то мастерили сами, что-то приспосабливали из имеющихся материалов и аппаратуры. Но в положенный срок первый радиоузел в Перми был открыт!

В первую очередь стали, конечно же, радиофицировать заводские столовые, красные уголки, общественные учреждения.

Вскоре выяснилось, что желающих слушать радио – великое множество, а мощность первого радиоузла, увы, маловата. Вот тогда и было принято решение строить новый, мощный радиоузел, под который выделили уже пять больших комнат в здании окружного Совета профсоюзов (это здание на углу улиц Петропавловской и 25-го Октября). И опять это дело поручили Александру Бирюкову с товарищами. Кстати, в 1945 году Бирюков одним из первых в стране был награжден знаком «Почетный радист СССР». В газете «Звезда» за 2 апреля 1930 года появилась статья под названием «Мощный радиоузел в Перми – открыт!» Именно эту дату можно считать вторым днем рождения Пермского радио. А для пермских радиожурналистов это вообще их главный день рождения. Ведь в штате первого радиоузла числились только технические работники, а делать объявления было поручено микрофонному технику. И только во втором радиоузле появились в штатном расписании должности дикторов и журналистов.

За долгие годы много их работало на нашем Пермском радио. Всех не перечислишь. Назову лишь некоторых. Первый диктор – Нана Кашлявик. Первые журналисты – Иван Горлаев и Павел Казымов. Лучший диктор, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Перми Григорий Барабанщиков. Создатель первого детского радиожурнала «Пионерский вестник» и радиоклуба пионеров Прикамья, заслуженный работник культуры РФ Владимир Перебатов. Лучший режиссер Валентина Данчукова. Лучший виртуоз-звукооператор Валентин Викулов. Журналист, кавалер ордена Дружбы Тамара Сырохватова. Журналист, заслуженный работник культуры РФ, учитель и наставник молодых радиожурналистов Анатолий Лосев. Лучший звукорежиссер, заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена Почета Владимир Рудин. Журналист, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» Геннадий Семеняк. Первая орденоносица на радио, награжденная в 1966 году орденом «Знак Почета», создатель полноценного художественного вещания, учитель и куратор многих журналистов Алевтина Кольцова. «Король новостей», многолетний руководитель редакции «Последние известия», а затем и руководитель областного радио Герман Белов. Журналист, заслуженный работник культуры РФ, лауреат многих фестивалей и конкурсов Людмила Федорова. Журналист, многие годы работавший главным редактором областного радио, Вениамин Сопин.

Конечно, я назвал не всех, чьи имена мы храним в своей благодарной памяти. Но еще одно имя я назвать просто обязан. Это изобретатель радио Александр Степанович Попов. Да-да, тот самый. Я всегда и всем говорю, что мы должны гордиться, что Попов – наш земляк. Ведь он родился 4 марта (по старому стилю) в Пермской губернии в семье священнослужителей. И сам пошел по этому пути: окончил церковную школу, затем – церковное училище. Учеба ему давалась легко, поэтому его отправили учиться дальше – в губернский город Пермь, где была единственная на Урале духовная семинария. Вместе с дипломом об окончании семинарии Александр сумел получить и аттестат об окончании гимназии, что позволило ему поступить в Санкт-Петербургский университет. Так страна потеряла священнослужителя, зато получила великого ученого и изобретателя. А на стене бывшей семинарии на углу улицы Монастырской и Комсомольского проспекта висит мемориальная доска в память об Александре Степановиче Попове. Вот было бы здорово, если бы там появилась еще одна доска с надписью, что в этом здании в 1927 году располагался первый пермский радиоузел, что именно отсюда впервые прозвучали слова: «Говорит Пермь».

Уважаемые сотрудники пермского радиовещания!

От жителей всего Пермского края и от себя лично рад поздравить вас с юбилеем!

90 лет назад в каждом доме Пермской области раздалось бодрое: «Говорит Пермь!» Так стартовало местное радиовещание.

Быть первопроходцами всегда нелегко, но одновременно почетно и интересно!

Журналисты Пермского радио всегда были в гуще событий и транслировали самые важные новости. И сегодня «Радио Пермского края» звучит в каждом уголке нашего региона, оставаясь по-прежнему оперативным источником информации. Вы сохраняете признание десятков тысяч преданных слушателей, радуя нас новыми проектами и информативными репортажами.

Позвольте пожелать вашему коллективу дальнейших творческих успехов, смелых идей и вдохновения!

С юбилеем!

Максим Решетников,

губернатор Пермского края.

Уважаемые коллеги!

Любой юбилей – это возможность оглянуться назад, оценить достигнутое, быть первым сегодня. Символично и то, что изобретатель радио Александр Попов родился в Пермской губернии. Все эти 90 лет вы являетесь добрым собеседником для всех жителей Прикамья, объективным источником информации, оперативным свидетелем всех событий Пермского края.

От нас с вами зависит, чтобы, несмотря на солидный возраст, радио год от года только молодело. Впереди немало амбициозных планов, которые обязательно будут реализованы благодаря преемственности, богатому опыту ветеранов и энергетике молодых журналистов, профессиональному подходу к своей работе и уважению к слушателям.

С праздником!

Рифат Сабитов,

заместитель генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК.

Дорогие пермяки! Уважаемые работники ГТРК «Пермь»!

Поздравляю вас с 90-летием пермского радиовещания!

В далеком 1927 году в эфире впервые прозвучали слова: «Говорит Пермь». Значение этого события трудно переоценить, ведь в те времена не было ни телевидения, ни Интернета, ни социальных сетей, и поэтому радио сразу стало самым эффективным средством информирования жителей нашей страны, нашего региона и города. С тех пор радиовещание прочно вошло в нашу жизнь, сопровождая грозные и радостные события истории страны.

Мы гордимся причастностью нашего города к зарождению радиодела, тем, что Пермь дала путевку в жизнь изобретателю радио Александру Попову. Его именем названа одна из центральных улиц Перми, возле которой в честь него установлен прекрасный памятник. Мы гордимся тем, что в пермском эфире долгие годы звучал знаменитый голос Григория Барабанщикова. И в наши дни краевое радио остается важнейшим источником информации, тысячи людей встречают и заканчивают день вместе с его ведущими.

Глубоко убежден, что у краевого радио хорошее будущее. Активно внедряются новые технологии коммуникаций, радио быстро осваивает интернет-пространство, социальные сети. Поэтому, какие бы ни наступили времена, любимые передачи и выпуски новостей будут звучать в наушниках и из динамиков, сопровождая жизнь многих поколений наших земляков.

Желаю вам добра, благополучия и успехов. С праздником!

Дмитрий Самойлов,

глава города Перми.

Уважаемые сотрудники и ветераны краевого радио!

Примите искренние поздравления с 90-летием радиовещания в Пермском крае!

Знаменательный факт, что именно в нашем городе учился великий Александр Попов, создавший «прибор, который может быть применен к передаче сигналов на расстояния», нашел отражение в тех самых сильных традициях пермской школы радиовещания, которые сохраняются и сейчас.

Вот уже девяносто лет сотрудники разных поколений Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Пермь» предоставляют жителям всего края самую актуальную и интересную информацию. Ваши голоса слышат в самых отдаленных уголках Прикамья, вас любят и вам доверяют. Ваши радиопрограммы ценят за честную позицию, профессиональный подход, достоверные факты.

Желаю вам творческих успехов, новых творческих высот и преданного слушателя! Валерий Сухих,

председатель Законодательного Собрания Пермского края.