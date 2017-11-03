В колонии обнаружена некачественная крупа

В октябре 2017 года специалистами Управления Россельхознадзора по Пермскому краю по направлению надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки в отношении ФКУ «Колония-поселение №39 ГУФСИН России по Пермскому краю» была проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований Таможенного союза, в области обеспечения безопасности и качества зерна.

На момент проведения проверки на складе учреждения находилось 4 партии крупяных изделий различных наименований в количестве 5875 кг. После отбора проб и проведения исследования отобранных образцов, крупы не соответствуют требованиям нормативных документов. Таким образом, допустив выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента учреждение нарушило п.п.1,4, ст. 5, п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 22 Технического регламента, ответственность за нарушение которого предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

По результатам проверки на юридическое лицо был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание о приостановлении действия деклараций о соответствии и изъятия из обращения крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов.