Полпред Президента РФ поздравил жителей ПФО с Днем народного единства

Поздравляю всех жителей Приволжского федерального округа с Днем народного единства!

Сила нашего государства, залог его процветания и развития заключается в единстве народов. На протяжении многих лет Приволжье является примером мирного и плодотворного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий, основанного на взаимном уважении и дружбе. Наша задача – сберечь и приумножить это уникальное единство ради мира и благополучия людей, социальной стабильности и взаимопонимания в обществе.

История учит нас объединять усилия не только в трудную минуту, но и в мирной повседневной жизни – только так можно идти вперед, развивая свое государство, укрепляя общественные отношения и совершенствуясь самим.

Отдавая дань уважения нашим великим предкам, сумевшим в 1612 году сохранить целостность и независимость страны, необходимо помнить, что сегодня мы отвечаем за свою Родину. Давайте любить ее и беречь вместе!

С праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства!

Михаил Бабич.