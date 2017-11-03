Полпред Президента РФ поздравил жителей ПФО с Днем народного единства
Поздравляю всех жителей Приволжского федерального округа с Днем народного единства!
Сила нашего государства, залог его процветания и развития заключается в единстве народов. На протяжении многих лет Приволжье является примером мирного и плодотворного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий, основанного на взаимном уважении и дружбе. Наша задача – сберечь и приумножить это уникальное единство ради мира и благополучия людей, социальной стабильности и взаимопонимания в обществе.
История учит нас объединять усилия не только в трудную минуту, но и в мирной повседневной жизни – только так можно идти вперед, развивая свое государство, укрепляя общественные отношения и совершенствуясь самим.
Отдавая дань уважения нашим великим предкам, сумевшим в 1612 году сохранить целостность и независимость страны, необходимо помнить, что сегодня мы отвечаем за свою Родину. Давайте любить ее и беречь вместе!
С праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства!
Михаил Бабич.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Питомцы-путешественники: правила ввоза
Это неправильная солома
Проверено на себе: Рыцарь в сияющих доспехах
Удача на даче: готовим розы к зиме
Такой разный Евгений Тверетинов
ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
На Урале снимают фильм «Времена детства»
Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017
Проверено на себе: битва внедорожных монстров
Проверено на себе: управляем яхтой
Добавить комментарий: