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← Это неправильная солома

Питомцы-путешественники: правила ввоза

кот

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю информирует о том, что в различных странах существуют специальные правила ввоза животных.

Так, например, ввоз домашних животных в страны Евросоюза возможен не ранее трех месяцев с момента их рождения. Также законодательство некоторых европейских стран предусматривает помещение животных в карантин на срок от одного до шести месяцев. Ввоз в Израиль собак и кошек возможен только при наличии анализа крови на антитела к бешенству. Анализ должен быть выполнен в одной из лабораторий, аккредитованных Международной Организацией Здоровья Животных (OIE) . Везти животное в лабораторию не обязательно; кровь можно сдать в любой ветеринарной клинике, а затем переправить в лабораторию. Данные лабораторных исследований вносятся в ветеринарный сертификат утвержденный государством Израиль. С приложением справки из учреждения, где были проведены исследования. Срок давности лабораторных исследований на момент въезда не может превышать двух месяцев. Свидетельство должно быть получено не более чем за три дня до отъезда.

В некоторых странах действуют ограничения на ввоз животных определенных видов (например, запрещается ввоз собак бойцовских пород). Поэтому необходимо заранее выяснить условия ввоза животного у перевозчика или в посольстве (консульстве) страны, границу которой вы собираетесь пересекать.

Требования ВВОЗА животных в страны посещения – необходимо уточнять в дипредставительствах данных стран.

Метки: В России, В мире, Общество

Опубликовано: 03.11.2017 в 12:43 в рубрике - Новости T7-inform

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