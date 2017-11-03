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Это неправильная солома

солома

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в г. Верещагино госинспектором Росельхознадзора выявлено нарушение законодательства РФ в области карантина растений. Житель Верещагинского района осуществлял реализацию свежих арбузов, находящихся на соломенной подстилке,  без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции.  Опасность представляет солома, используемая в качестве подстилки при перевозке и хранении арбузов, которая может  послужить источником распространения карантинных сорняков, в частности, Ценхрус длинноколючковый.

Установленный факт, является нарушением п.1, 10 ч.1 ст. 32 Федерального Закона «О карантине растений» от 21.07.2014г. № 206-ФЗ. За допущенное нарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 03.11.2017 в 12:24 в рубрике - Новости T7-inform

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