Проверено на себе: Рыцарь в сияющих доспехах
Воплотить детскую мечту и почувствовать себя настоящим рыцарем можно, вступив в клуб историчесой реконструкции и освоив азы фехтования. Дело это непростое - только доспехи весят порядка 50 килограммов.
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Воплотить детскую мечту и почувствовать себя настоящим рыцарем можно, вступив в клуб историчесой реконструкции и освоив азы фехтования. Дело это непростое - только доспехи весят порядка 50 килограммов.
Проверено на себе: Рыцарь в сияющих доспехах
Воплотить детскую мечту и почувствовать себя настоящим рыцарем можно, вступив в клуб историчесой реконструкции.
|смотреть видео читать03.11.2017 в 12:00
Мой Пермский край! У нас с тобой всё впереди
Официальным гимном для Пермского края вскоре станет известная песня «Мой Пермский край» композитора Сергея Иванова.
|смотреть видео читать03.11.2017 в 10:52
В Прикамье пройдет Ночь искусств
Готовится более 300 событий, все они будут посвящены Году экологии, 100-летию Октябрьской революции в России и Дню народного единства.
|смотреть видео читать03.11.2017 в 10:30
LADA расширила модельный ряд
Событием этого года стал выход двух новых автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.
|смотреть видео читать03.11.2017 в 10:05
В Перми презентовали новый школьный спортзал
Депутаты Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района.
|смотреть видео читать03.11.2017 в 09:39
Россия выбирает Народного участкового
Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017».
|читать02.11.2017 в 16:54
Удача на даче: готовим розы к зиме
Как уберечь колючую королеву от лютых морозов?
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:46
Такой разный Евгений Тверетинов
Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
Солисты Московского театра Новая опера Алексей Татаринцев и Василий Ладюк научились стряпать посикунчики и пирожки с пистиками.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 14:25
На Урале снимают фильм «Времена детства»
2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год».
|читать02.11.2017 в 12:02
Проверено на себе: Рыцарь в сияющих доспехах
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