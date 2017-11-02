Удача на даче: готовим розы к зиме
Розы - символ совершенства и эталон красоты, источник вдохновения для художников и поэтов, радость для глаз цветоводов. С наступлением первых заморозков самое время узнать, как готовить розы к зиме.
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Розы - символ совершенства и эталон красоты, источник вдохновения для художников и поэтов, радость для глаз цветоводов. С наступлением первых заморозков самое время узнать, как готовить розы к зиме.
Погода стала причиной сложной дорожной обстановки
Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
|читать02.11.2017 в 16:33
В Перми установят памятник актеру Георгию Буркову
Монумент установят 31 мая 2018 года, в 85-ю годовщину со дня рождения актера.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 16:06
Удача на даче: готовим розы к зиме
Как уберечь колючую королеву от лютых морозов?
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:46
В приемной президента России вручили паспорта
Главный документ гражданина школьникам торжественно вручил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:24
Такой разный Евгений Тверетинов
Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
Удача на даче: готовим розы к зиме
Как уберечь колючую королеву от лютых морозов?
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:46
Такой разный Евгений Тверетинов
Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
Солисты Московского театра Новая опера Алексей Татаринцев и Василий Ладюк научились стряпать посикунчики и пирожки с пистиками.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 14:25
На Урале снимают фильм «Времена детства»
2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год».
|читать02.11.2017 в 12:02
Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения
В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 11:37
Погода стала причиной сложной дорожной обстановки
В Перми установят памятник актеру Георгию Буркову
Удача на даче: готовим розы к зиме
В приемной президента России вручили паспорта
Такой разный Евгений Тверетинов
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