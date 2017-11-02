Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Такой разный Евгений Тверетинов

Удача на даче: готовим розы к зиме

смотреть видео

розы

Розы - символ совершенства и эталон красоты, источник вдохновения для художников и поэтов, радость для глаз цветоводов. С наступлением первых заморозков самое время узнать, как готовить розы к зиме.

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 02.11.2017 в 15:46 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Такой разный Евгений Тверетинов

ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»

На Урале снимают фильм «Времена детства»

Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Проверено на себе: битва внедорожных монстров

Проверено на себе: управляем яхтой

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Торги на реставрацию арт-резиденции вновь признаны незаконными

Сотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюрем

ВОВРЕМЯ. Про детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Такой разный Евгений Тверетинов

Обратите внимание

в Перми

Погода стала причиной сложной дорожной обстановки

Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
читать02.11.2017 в 16:33
Метки: в Перми, в Пермском крае, Аварии

В Перми установят памятник актеру Георгию Буркову

Монумент установят 31 мая 2018 года, в 85-ю годовщину со дня рождения актера.
смотреть видео читать02.11.2017 в 16:06
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Удача на даче: готовим розы к зиме

Как уберечь колючую королеву от лютых морозов?
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:46
Метки: в Перми, В России, Общество

В приемной президента России вручили паспорта

Главный документ гражданина школьникам торжественно вручил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:24
Метки: в Перми, Общество, Власть

Такой разный Евгений Тверетинов

Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

В России

Удача на даче: готовим розы к зиме

Как уберечь колючую королеву от лютых морозов?
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:46
Метки: в Перми, В России, Общество

Такой разный Евгений Тверетинов

Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»

Солисты Московского театра Новая опера Алексей Татаринцев и Василий Ладюк научились стряпать посикунчики и пирожки с пистиками.
смотреть видео читать02.11.2017 в 14:25
Метки: в Перми, Общество, В России, Культура

На Урале снимают фильм «Времена детства»

2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год».
читать02.11.2017 в 12:02
Метки: в Пермском крае, В России, Кино, Культура

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения

В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
смотреть видео читать02.11.2017 в 11:37
Метки: в Перми, В России, Общество, в Пермском крае, Аварии
Лента новостей RSS каналы

Погода стала причиной сложной дорожной обстановкиПогода стала причиной сложной дорожной обстановки

В Перми установят памятник актеру Георгию БурковуВ Перми установят памятник актеру Георгию Буркову

Удача на даче: готовим розы к зимеУдача на даче: готовим розы к зиме

В приемной президента России вручили паспортаВ приемной президента России вручили паспорта

Такой разный Евгений ТверетиновТакой разный Евгений Тверетинов

Пермские фигуристы завоевали золото Кубка РоссииПермские фигуристы завоевали золото Кубка России

ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»

Коммунальный мост отметил 50-летиеКоммунальный мост отметил 50-летие

Поставим памятник деревнеПоставим памятник деревне

От льна долгунца - до полотнаОт льна долгунца - до полотна

Чудеса не за горамиЧудеса не за горами

На Урале снимают фильм «Времена детства»На Урале снимают фильм «Времена детства»

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движенияСледи за знаками: В России изменили правила кругового движения

Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобильTrade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

Миллион за работу в сельской школеМиллион за работу в сельской школе

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евроВ Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

В крае оптимизируют работу поликлиникВ крае оптимизируют работу поликлиник

Бесплатная пересадка: успеть за 40 минутБесплатная пересадка: успеть за 40 минут

Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Проверено на себе: битва внедорожных монстровПроверено на себе: битва внедорожных монстров

Ночной Компрос украсила новая подсветкаНочной Компрос украсила новая подсветка

Новости культуры. Пермь 01.11.2017Новости культуры. Пермь 01.11.2017

В Перми отметили Международный день анимацииВ Перми отметили Международный день анимации

Проверено на себе: управляем яхтойПроверено на себе: управляем яхтой

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru