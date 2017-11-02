Такой разный Евгений Тверетинов
За что бы ни брался маэстро Евгений Тверетинов - творчество, садоводство, строительство - все делается обстоятельно, с удовольствием и любовью. Как главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра в череде репетиций и концертов умудряется все успевать? О творческом пути, семье и гранях личности Евгения Александровича - в рубрике "Пермяки".
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