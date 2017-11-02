ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
В гостях у программы - солисты Московского театра "Новая опера" Алексей Татаринцев и Василий Ладюк, а также ансамбль "Творческое содружество музыкантов.
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В гостях у программы - солисты Московского театра "Новая опера" Алексей Татаринцев и Василий Ладюк, а также ансамбль "Творческое содружество музыкантов.
Такой разный Евгений Тверетинов
Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
Пермские фигуристы завоевали золото Кубка России
Золото Кубка России завоевали фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 14:43
ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
Солисты Московского театра Новая опера Алексей Татаринцев и Василий Ладюк научились стряпать посикунчики и пирожки с пистиками.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 14:25
Коммунальный мост отметил 50-летие
Километровое сооружение строили 6 лет.
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Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения
В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 11:37
Такой разный Евгений Тверетинов
Герой программы - главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов..
|смотреть видео читать02.11.2017 в 15:03
ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
Солисты Московского театра Новая опера Алексей Татаринцев и Василий Ладюк научились стряпать посикунчики и пирожки с пистиками.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 14:25
На Урале снимают фильм «Времена детства»
2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год».
|читать02.11.2017 в 12:02
Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения
В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 11:37
В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро
Компания «Метафракс» подписала крупнейший инвестиционный контракт на создание комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в городе Губаха.
|смотреть видео читать02.11.2017 в 10:25
Такой разный Евгений Тверетинов
Пермские фигуристы завоевали золото Кубка России
ВОВРЕМЯ: Как звезды оперы готовили «посикунчики»
Коммунальный мост отметил 50-летие
На Урале снимают фильм «Времена детства»
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