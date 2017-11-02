На Урале снимают фильм «Времена детства»





На Урале снимают кино о путешествиях во времени - полнометражный художественный фильм «Времена детства».

2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год». В музее воссозданы подлинные интерьеры трех жилых комнат и кухни периода 1930-40-х годов – это уникальная, идеальная локация для съемок. В фильме «Времена детства» в главных ролях снимаются дети. На одну из взрослых ролей в данном эпизоде фильма приглашена Жаркова Татьяна Петровна, заслуженная артистка РФ, член Союза театральных деятелей РФ, заведующая кафедрой режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры.

По фантастическому сюжету этого эпизода фильма дети из 1726 года попадают в 1944 год, где им предстоит увидеть красоту жизни даже в страшное, голодное военное время.

Сюжет фильма «Времена детства» вращается вокруг невероятных перемещений во времени. Но всякий раз действие происходит в Екатеринбурге и его окрестностях. Мы увидим тыловой Свердловск военных лет, Екатеринбург XIX и XVIII веков, «лихие 90-е» и годы гражданской войны, времена застоя. А начнется все за 500 лет до нашей эры, во времена, когда здесь – на Среднем Урале – жили кузнецы-металлурги Иткульской культуры, известной своими птицевидными идолами. Именно с одним таким идолом по сюжету фильма и связана возможность путешествий во времени. Главные герои, дети, передавая эту птичку словно эстафетную палочку, перемещаются по эпохам. Например, дети 1827 года, только что намывшие в речке Мельковке мешочек золота, оказываются в 90-ых на улице Вайнера, где жулики меняют золото и валюту. Или дети из голодного военного Свердловска переносятся в 1774 год, в Екатеринбург, осажденный отрядами Пугачева.

Фильм «Времена детства» – о значимости каждого времени, о бесценности жизни и, конечно, о радости детства в любую эпоху. Это фильм о временах детства, которые, как известно, «не выбирают», и об особенной судьбе людей, живших в Екатеринбурге – городе необычном, разном, но всегда интересном.

Социальная значимость доброго, качественного кинематографа для детей несомненна. «Времена детства» несет в себе общечеловеческие моральные и нравственные ценности, и снимается на материале истории родного города и края.

Фильм-студия «Мастер» – единственная на Урале независимая студия, которая снимает художественное кино детской тематики. За 10 лет студия выпустила уже 8 детских фильмов. Все они стали лауреатами российских и международных кинофестивалей.

В частности:

«Другой смех» – национальная премия «Страна» (Москва, 2009г.);

«Нити» – гран-при «Золотой витязь» (Томск, 2014г.);

«Падает вверх» – специальный диплом «Ноль плюс» (Тюмень, 2015г.);

«Путь прорастания травинки» – главный приз «Свет миру» (Ярославль, 2017г.).

С 2014 по 2016 год фильмы были в прокате Свердловской, Курской и Московской областей. Их увидело более 10.000 детей и их родителей.

Главные актеры – это обычные екатеринбургские школьники. В 8 сказках снялось уже более 80 детей. На другие роли приглашаются профессиональные артисты.

Главный режиссер фильм-студии «Мастер» – Андрей Ким

Директор фильм-студии «Мастер» – Александр Лекер