Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

На Урале снимают фильм «Времена детства»

музей

На Урале снимают кино о путешествиях во времени - полнометражный художественный фильм «Времена детства».

2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год». В музее воссозданы подлинные интерьеры трех жилых комнат и кухни периода 1930-40-х годов – это уникальная, идеальная локация для съемок. В фильме «Времена детства» в главных ролях снимаются дети. На одну из взрослых ролей в данном эпизоде фильма приглашена  Жаркова Татьяна Петровна, заслуженная артистка РФ, член Союза театральных деятелей РФ, заведующая кафедрой режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры.

По фантастическому сюжету этого эпизода фильма дети из 1726 года попадают в 1944 год, где им предстоит увидеть красоту жизни даже в страшное, голодное военное время.

Сюжет фильма «Времена детства» вращается вокруг невероятных перемещений во времени. Но всякий раз действие происходит в Екатеринбурге и его окрестностях. Мы увидим тыловой Свердловск военных лет, Екатеринбург XIX и XVIII веков, «лихие 90-е» и годы гражданской войны, времена застоя. А начнется все за 500 лет до нашей эры, во времена, когда здесь – на Среднем Урале – жили кузнецы-металлурги Иткульской культуры, известной своими птицевидными идолами. Именно с одним таким идолом по сюжету фильма и связана возможность путешествий во времени. Главные герои, дети, передавая эту птичку словно эстафетную палочку, перемещаются по эпохам. Например, дети 1827 года, только что намывшие в речке Мельковке мешочек золота, оказываются в 90-ых на улице Вайнера, где жулики меняют золото и валюту. Или дети из голодного военного Свердловска переносятся в 1774 год, в Екатеринбург, осажденный отрядами Пугачева. 

Фильм «Времена детства» – о значимости каждого времени, о бесценности жизни и, конечно, о радости детства в любую эпоху. Это фильм о временах детства, которые, как известно, «не выбирают», и об особенной судьбе людей, живших в Екатеринбурге – городе необычном, разном, но всегда интересном.

Социальная значимость доброго, качественного кинематографа для детей несомненна. «Времена детства» несет в себе общечеловеческие моральные и нравственные ценности, и снимается на материале истории родного города и края.

Фильм-студия «Мастер» – единственная на Урале независимая студия, которая снимает художественное кино детской тематики. За 10 лет студия выпустила уже 8 детских фильмов. Все они стали лауреатами российских и международных кинофестивалей.

В частности:

«Другой смех» – национальная премия «Страна» (Москва, 2009г.);

«Нити» – гран-при «Золотой витязь» (Томск, 2014г.);

«Падает вверх» – специальный диплом «Ноль плюс» (Тюмень, 2015г.);

«Путь прорастания травинки» – главный приз «Свет миру» (Ярославль, 2017г.).

С 2014 по 2016 год фильмы были в прокате Свердловской, Курской и Московской областей. Их увидело более 10.000 детей и их родителей.

Главные актеры – это обычные екатеринбургские школьники. В 8 сказках снялось уже более 80 детей. На другие роли приглашаются профессиональные артисты.

Главный режиссер фильм-студии «Мастер» – Андрей Ким

Директор фильм-студии «Мастер» – Александр Лекер

 

Метки: в Пермском крае, В России, Кино, Культура

Опубликовано: 02.11.2017 в 12:02 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Проверено на себе: битва внедорожных монстров

Проверено на себе: управляем яхтой

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Торги на реставрацию арт-резиденции вновь признаны незаконными

Сотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюрем

ВОВРЕМЯ. Про детей

«Бурановские бабушки» объединяют

Новички в зоопарке

Осторожно: туман и гололедица


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Обратите внимание

в Перми

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения

В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
смотреть видео читать02.11.2017 в 11:37
Метки: в Перми, В России, Общество, в Пермском крае, Аварии

Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль

Обменять старый автомобиль на новый прямо в салоне. Система трейд-ин в Перми получила новый импульс.
смотреть видео читать02.11.2017 в 11:14
Метки: в Перми, Общество

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

В крае продолжается голосование за имя нового пермского аэропорта. Для «ОДК-Авиадвигатель» выбор очевиден.
смотреть видео читать02.11.2017 в 10:48
Метки: в Перми, Общество

Миллион за работу в сельской школе

В этом году в рамках краевой программы «Сельский учитель» сразу в 14 школ Прикамья пришли 18 молодых специалистов.
читать02.11.2017 в 10:47
Метки: в Перми, Общество, Образование

В крае оптимизируют работу поликлиник

Краевой проект «Новая поликлиника» доказал свою эффективность. Успешный опыт будет применен во всех поликлиниках Прикамья.
смотреть видео читать02.11.2017 в 10:03
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

В России

На Урале снимают фильм «Времена детства»

2 ноября с 13:00 в Краснокамском краеведческом музей пройдут съемки эпизода «В коммунальной квартире, 1944 год».
читать02.11.2017 в 12:02
Метки: в Пермском крае, В России, Кино, Культура

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения

В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением.
смотреть видео читать02.11.2017 в 11:37
Метки: в Перми, В России, Общество, в Пермском крае, Аварии

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

Компания «Метафракс» подписала крупнейший инвестиционный контракт на создание комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в городе Губаха.
смотреть видео читать02.11.2017 в 10:25
Метки: в Пермском крае, Экономика, Общество, В России

Пермяки напишут этнографический диктант

Свой уровень знаний о народах региона и страны участники акции проверят 3 ноября.
смотреть видео читать01.11.2017 в 15:11
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Новые законы в России

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов.
читать01.11.2017 в 12:38
Метки: В России, Власть
Лента новостей RSS каналы

На Урале снимают фильм «Времена детства»На Урале снимают фильм «Времена детства»

Следи за знаками: В России изменили правила кругового движенияСледи за знаками: В России изменили правила кругового движения

Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобильTrade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

Миллион за работу в сельской школеМиллион за работу в сельской школе

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евроВ Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

В крае оптимизируют работу поликлиникВ крае оптимизируют работу поликлиник

Бесплатная пересадка: успеть за 40 минутБесплатная пересадка: успеть за 40 минут

Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Проверено на себе: битва внедорожных монстровПроверено на себе: битва внедорожных монстров

Ночной Компрос украсила новая подсветкаНочной Компрос украсила новая подсветка

Новости культуры. Пермь 01.11.2017Новости культуры. Пермь 01.11.2017

В Перми отметили Международный день анимацииВ Перми отметили Международный день анимации

Проверено на себе: управляем яхтойПроверено на себе: управляем яхтой

ФАПов стало большеФАПов стало больше

В Белоевской церкви освятили колоколаВ Белоевской церкви освятили колокола

В Кудымкарском районе появилась фототропаВ Кудымкарском районе появилась фототропа

Пермяки напишут этнографический диктантПермяки напишут этнографический диктант

Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсадПервый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад

В Перми вводится система пересадок на электротранспортеВ Перми вводится система пересадок на электротранспорте

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Виновники ДТП с места аварии скрылисьВиновники ДТП с места аварии скрылись

Город коми-пермяковГород коми-пермяков

Новые законы в РоссииНовые законы в России

В Перми бетономешалка провалилась в оврагВ Перми бетономешалка провалилась в овраг

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru