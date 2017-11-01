Проверено на себе: управляем яхтой

Управление парусной яхтой – это не просто развлечение, а спорт и наука в одном флаконе. Поэтому каждый, кто ставит перед собой вопрос, как управлять парусной яхтой – должен быть готовым сосредоточенно и внимательно вникать в освоение этого нелегкого мастерства.