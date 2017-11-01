Проверено на себе: битва внедорожных монстров
Ведущий программы "Проверено на себе!" Михаил Стародуб попробовал свои силы на "полосе препятствий" в качестве пилота за рулем внедорожника, участвующего в "Уральском ухабе".
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Ведущий программы "Проверено на себе!" Михаил Стародуб попробовал свои силы на "полосе препятствий" в качестве пилота за рулем внедорожника, участвующего в "Уральском ухабе".
Проверено на себе: битва внедорожных монстров
О самой зрелищной гонке Перми - Уральском ухабе.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 17:55
Ночной Компрос украсила новая подсветка
Картинки, которые проецируются на тротуар - города края, изображенные в зверином стиле.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 17:33
В Перми отметили Международный день анимации
Музыкально-театрализованным концертом в Пермской краевой филармонии отметили Международный день анимации.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 16:49
Проверено на себе: управляем яхтой
Управление парусной яхтой – это не просто развлечение.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 16:44
«Мир без границ»: давайте жить дружно
В Перми прошел форум волонтеров школьных служб примирения. Основная тема – межнациональные отношения.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 16:32
Пермяки напишут этнографический диктант
Свой уровень знаний о народах региона и страны участники акции проверят 3 ноября.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 15:11
Новые законы в России
Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов.
|читать01.11.2017 в 12:38
Дело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней пермской модели в Шанхае.
|смотреть видео читать01.11.2017 в 11:36
В Прикамье обсудили развитие IT-кластера
IT-отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.
|читать01.11.2017 в 10:07
Сотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюрем
31 октября сотрудники уголовно-исполнительной системы России отмечают профессиональный праздник.
|читать31.10.2017 в 18:05
Проверено на себе: битва внедорожных монстров
Ночной Компрос украсила новая подсветка
Новости культуры. Пермь 01.11.2017
В Перми отметили Международный день анимации
Проверено на себе: управляем яхтой
«Мир без границ»: давайте жить дружно
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