ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край. В этом выпуске - познакомимся с культурой Дагестана, приготовим штрудель по-немецки и узнаем много интересного об уральской росписи.