Торги на реставрацию арт-резиденции вновь признаны незаконными





На действия МАУ «Агентство социокультурных проектов», выступившего заказчиком реставрационных работ здания памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное», в Пермское УФАС России повторно поступили жалобы компании ООО «Росмаш».

Первые жалобы на две закупки по реставрационным работам общей стоимостью порядка 6 млн рублей поступили в августе 2017 года. Тогда результат проверки показал, что закупочная комиссия заказчика провела оценку и сопоставление заявок не в соответствии с критериями, установленными документацией. Комиссия Пермского УФАС России установила факт нарушения ч. 6 ст. 3 закона о закупках и выдала предписание устранить нарушения.

28 сентября компания вновь обратилась с жалобами на действия заказчика, на этот раз предметом обращения стало нарушение порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по критерию «Квалификация участника конкурса». Жалобы были признаны обоснованными, заказчику вновь выдано предписание об устранении нарушений в срок до 8 ноября.

«Оба раза нарушения, допущенные конкурсной комиссией, по своей сути идентичны и приводят к одному и тому же результату – ущемлению прав других участников конкурса», - пояснила руководитель отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Справка:

1. Открытый конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное» (реставрационные работы в помещении № 11 (2 этаж): потолок, стены, замена окон, дверей, электромонтажные работы, замена дверей в помещениях №19 (1 этаж), №9 (2 этаж), установка противопожарных дверей в помещении №12 (2 этаж)), в рамках приведения в нормативное состояние здание Пермской арт-резиденции был объявлен 08.08.2017. Номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru № 31705403483

2. Открытый конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании памятника градостроительства и архитектуры «Училище народное» (замена оборудования на существующем тепловом узле), в рамках приведения в нормативное состояние здание Пермской арт-резиденции был объявлен 16.08.2017. Номер закупки на сайтеwww.zakupki.gov.ru № 31705428585