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Сотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюрем

День работников СИЗО и тюрем

31 октября сотрудники уголовно-исполнительной системы России отмечают профессиональный праздник - День работников СИЗО и тюрем.

Именно в этот день в далеком 1963 году коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании в Советском Союзе следственных изоляторов, как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

Труд работников следственных изоляторов, впрочем, как и всех сотрудников уголовно-исполнительной системы, является непростым, особенно в психологическом плане. По долгу службы ежедневно приходится иметь дело с разными категориями граждан, в том числе и самыми опасными убийцами, маньяками, ворами и насильниками. Для такой работы необходимы такие личностные качества как смелость, терпение, психологическая устойчивость и выносливость.

На сегодняшний день в состав ГУФСИН России по Пермскому краю входит шесть СИЗО, три из которых расположены в Перми, остальные в Кудымкаре, Соликамске и Кизеле, в которых  содержится около 1900 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В честь 54-летия со дня образования следственных изоляторов в актовом зале СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю состоялось торжественное собрание.

Открыл мероприятие начальник учреждения Дмитрий Борцов, поздравив сотрудников и ветеранов, в разные годы проходивших службу в следственном изоляторе. Наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам и работникам учреждения вручили почетные грамоты, благодарственные письма  и ведомственные медали.

В этот знаменательный день учреждение посетили представители средств массовой информации. Гости побывали в местном храме, где недавно была открыта старинная фреска, и музейной комнате. Журналистов познакомили с историей тюремного замка, показали изделия, сделанные в разные годы подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений.

2 ноября СИЗО-1 исполняется 234 года. Стоит отметить, что 5 зданий учреждения входят в список объектов культурного наследия Пермского края.

За свою многолетнюю историю учреждение повидало немало известных людей. 2 октября 1824 года тюремный замок посетил Император Александр I, а в мае 1837 года - Наследник престола Александр Николаевич (Александр II).

Достоверно известно, что по дороге в Илимскую ссылку в тюремном замке с 19 по 28 ноября 1790 года (по старому стилю) находился Александр Радищев. До Перми Радищев шел по этапу закованный в кандалы. И только по ходатайству князя Воронцова Екатерина II дала указание снять оковы.

Также около месяца в тюремном замке содержался известный рудокоп Моисей Югов, открывший Кизеловское месторождение угля.

Более 3-х лет в Пермской губернской тюрьме находился руководитель всех антиправительственных акций на Урале Яков Свердлов, в дальнейшем советский партийный деятель, со своим соратником по революционной деятельности Федором Сергеевым. Около 2-х лет провела в Пермской губернской тюрьме Фотиева Лидия Александровна, впоследствии ставшая личным секретарём Владимира Ленина.

За более чем двухсотлетнюю историю, учреждение заняло прочное место в истории и архитектурном облике города Перми. Так, в 1882 году, Пермская Городская дума вынесла постановление засадить деревьями площадь около тюремного замка. Новый городской парк было решено назвать «Анастасьевский», в честь действующего на тот момент губернатора Александра Анастасьева. Однако, после того как в этот сад стали выводить для прогулок политических арестантов, в основном студентов и рабочих Мотовилихинского завода, пермского декабрьского восстания 1883 года, прижилось название, сохранившееся и до нашего времени - «Сад Декабристов».

Следственный изолятор №1 города Перми является одним из крупнейших пенитенциарных учреждений не только Прикамья, но и России. Лимит наполнения изолятора - 1200 человек, на сегодняшний день в нем содержится почти 900 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Метки: в Пермском крае, В России

Опубликовано: 31.10.2017 в 18:05 в рубрике - Новости T7-inform

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