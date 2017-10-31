ВОВРЕМЯ. Про детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 31 октября 2017 г.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 31 октября 2017 г.
Мир без границ
В ПГНИУ стартовал масштабный форум волонтеров школьных служб примирения.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 14:36
ВОВРЕМЯ. Про детей
Детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 14:13
В Пермь приедет папа российских мюзиклов
Пермский академический Театр-Театр приглашает на встречу с Александром Журбиным.
|читать31.10.2017 в 13:12
Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»
В дни осенних каникул для школьников Перми продут мастер-сессии «Непрерывное образование».
|читать31.10.2017 в 12:51
Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки
Голосование идет на портале «Управляем вместе». Уже можно говорить о первых фаворитах.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 12:16
«Бурановские бабушки» объединяют
В Перми в День народного единства пройдет фестиваль национальных культур. Хедлайнер - знаменитые «Бабушки из Бураново».
|читать30.10.2017 в 16:55
Наш ответ евро
Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 14:55
Над Пермью кружил неисправный самолёт
Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 11:18
Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми
Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 09:19
Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала
Мы выяснили, что для некоторых людей встреча с непознанным может быть спасительной, поучительной и даже смешной!
|читать29.10.2017 в 17:06
В Пермь приедет папа российских мюзиклов
Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»
Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки
В пермском «Робополисе» пополнение
Школа-катастрофа: До царя далеко, но дети не виноваты
В Перми почтили память жертв политических репрессий
«Джентльмены удачи» по-пермски
Удивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых
ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз
Башня у Цирка отметила день рождения
Пермь украсят светящиеся мамонты
«Бурановские бабушки» объединяют
В Перми появились ворота в лес
Депутаты «подстелили соломку» бизнесу
Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание
РЖД оштрафовали за кучу опасного мусора
Мини-кольцо перенесли на другой перекресток
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Бурановские бабушки» объединяют
Новички в зоопарке
Осторожно: туман и гололедица
Лифт - дело тонкое
Пермские улицы под контролем
В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией
Зараженный пиломатериал за границу не пустили
Нерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублей
Товарный знак «Окна Века» использовался незаконно
В Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по ралли
Добавить комментарий: