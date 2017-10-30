«Бурановские бабушки» объединяют

В День народного единства в Перми 4 ноября состоится фестиваль национальных культур.

В 11:30 пермяков и гостей города приглашают в Театральный сквер. Здесь пройдет не только презентация национально-культурных центров города, но и дегустация национальных блюд - гостей праздника ждут особые угощения – русская каша, узбекский плов, а также горячий чай с перепечами.

Как ожидается, на фестиваль приедут и «Бабушки из Бураново» – знаменитый этно-фольклорный коллектив из села Бураново Удмуртской республики, которые в 2012 году представляли Россию на «Евровидении» в Баку.

В концертной программе «Россия объединяет» выступят творческие этнические и фольклорные коллективы города и края. Особый колорит концерту придаст выступление участников ансамбля «Шондибан» из города Кудымкар, которые привезут в Пермь программу на русском и коми-пермяцком языках с использованием особых этнических инструментов.