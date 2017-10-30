Новички в зоопарке
В Пермском зоопарке пополнение. Из Новосибирска приехали рысята и самец харзы. Как рассказали в зоопарке, рысята впоследствии заменят пожилых рысей, чей возраст составляет уже более 20 лет, а самец харзы создаст пару с самкой, родившейся в нашем зоопарке весной.
Кличек детенышам пока не дали. Сейчас животные осваиваются на новом месте, посетители уже могут их видеть.
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