Новички в зоопарке

В Пермском зоопарке пополнение. Из Новосибирска приехали рысята и самец харзы. Как рассказали в зоопарке, рысята впоследствии заменят пожилых рысей, чей возраст составляет уже более 20 лет, а самец харзы создаст пару с самкой, родившейся в нашем зоопарке весной.

Кличек детенышам пока не дали. Сейчас животные осваиваются на новом месте, посетители уже могут их видеть.