Осторожно: туман и гололедица
МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра, днем 31 октября на территории Пермского края прогнозируются кратковременные дожди, по северу со снегом. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра до 20 м/с.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.
Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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