Осторожно: туман и гололедица

МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра, днем 31 октября на территории Пермского края прогнозируются кратковременные дожди, по северу со снегом. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра до 20 м/с.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.

Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю.