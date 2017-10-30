Лифт - дело тонкое

Подрядная организации ООО «Лифт Сервис» получила новое лифтовое оборудование и приступила к исполнению контракта на замену 158 лифтов в 65 многоквартирном доме города Перми. По условиям договора, работы будут завершены в течение 110 дней с момента подписания договора. Договор между Фондом капитального ремонта и ООО «Лифт Сервис» подписан 6 октября.



Замена лифтов в краевой столице осуществляется в рамках большой программы по замене лифтового оборудования по всему Пермскому краю. В течение 2017-2018 годов в регионе будет заменено 495 лифтов в 190 многоквартирных домах по всему Пермскому краю. Общая сумма проведенных работ, включая проектирование и строительный контроль, составит около 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день Фонд заключил контракты по 363 объектам, а работы по замене 198 лифтов уже ведутся или находятся на стадии завершения.