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← В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией

Пермские улицы под контролем

камеры

 

 В Перми продолжают работу по развитию уличной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации. К ней добавятся 40 видеокамер на 12 участках улиц, которые обеспечат круглосуточную видеосъемку. Благодаря наличию поворотного модуля можно будет дистанционно управлять изменением угла обзора и масштабности изображения каждой камеры.

Еще на 24 участках улично-дорожной сети города будет установлено 34 программно-технических измерительных комплекса для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах.

Внедряемая система будет контролировать обстановку на улично-дорожной сети, автоматически фиксировать факты нарушений правил дорожного движения, предоставлять информацию об интенсивности и скорости транспортных потоков, а также обеспечивать видеомониторинг в местах массового пребывания граждан. Например, для обеспечения безопасности в помещении пермского автовокзала будет установлена система распознавания лиц.

«Фотовидеофиксаторы имеют достаточно обширный функционал. С их помощью возможно не только фиксировать нарушения, что поспособствует снижению их количества на дорогах, но также отслеживать обстановку и контролировать состояние улично-дорожной сети. Прорабатывается возможность трансляции изображения с камер на наш сайт, чтобы жители могли оценивать дорожную обстановку и планировать наиболее быстрый и удобный путь до места назначения. Также специалисты центра управлением движения могут оперативно принимать решения о регулировании светофоров и в полной мере осуществлять контроль над дорожным движением», – отметили в Пермской дирекции дорожного движения.

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 28.10.2017 в 13:11 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией

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