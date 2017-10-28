Пермские улицы под контролем

В Перми продолжают работу по развитию уличной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации. К ней добавятся 40 видеокамер на 12 участках улиц, которые обеспечат круглосуточную видеосъемку. Благодаря наличию поворотного модуля можно будет дистанционно управлять изменением угла обзора и масштабности изображения каждой камеры.

Еще на 24 участках улично-дорожной сети города будет установлено 34 программно-технических измерительных комплекса для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах.

Внедряемая система будет контролировать обстановку на улично-дорожной сети, автоматически фиксировать факты нарушений правил дорожного движения, предоставлять информацию об интенсивности и скорости транспортных потоков, а также обеспечивать видеомониторинг в местах массового пребывания граждан. Например, для обеспечения безопасности в помещении пермского автовокзала будет установлена система распознавания лиц.

«Фотовидеофиксаторы имеют достаточно обширный функционал. С их помощью возможно не только фиксировать нарушения, что поспособствует снижению их количества на дорогах, но также отслеживать обстановку и контролировать состояние улично-дорожной сети. Прорабатывается возможность трансляции изображения с камер на наш сайт, чтобы жители могли оценивать дорожную обстановку и планировать наиболее быстрый и удобный путь до места назначения. Также специалисты центра управлением движения могут оперативно принимать решения о регулировании светофоров и в полной мере осуществлять контроль над дорожным движением», – отметили в Пермской дирекции дорожного движения.