В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией

Еще пять лет назад невозможно было представить, что в Перми будут активно возводиться новые школы, поскольку крупного строительства таких объектов в городе не велось уже два десятилетия. Однако сейчас для Перми строительство школ – привычное и перспективное направление работы. Курс на строительство социальных объектов сохраняется в проекте бюджета на ближайшую трехлетку. А как идут строительные работы, глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты Пермской городской Думы оценили в ходе рабочей поездки.

Первым объектом, который проинспектировали Дмитрий Самойлов и депутаты, стал строящийся спортивный комплекс школы № 32. Здание соответствует всем современным требованиям: в нем расположены 5 спортивных залов, 2 медицинских кабинета, раздевалки, душевые, тренерские, инвентарные и административные помещения. Сейчас там завершаются отделочные работы, ввести объект в эксплуатацию должны до конца года.

Следующими остановками стали строящиеся корпуса школ № 42 (Свердловский район) и № 59 (Дзержинский район) на 1000 мест каждый. В школе № 42 подрядчик доложил, что утепляет наружные стены, возводит железобетонные каркасы, производит кладку стен, монтирует наружные сети теплоснабжения. В школе № 59 строители монтируют железобетонный каркас, производят кладку кирпичных стен и перегородок, устраивают монолитные рамы, теплосети, кровлю над спортивными залами, проводят отделочные работы в подвале. «Всегда есть положительный эффект от таких выездов, организованных главой города. Это очень сильно мотивирует подрядчиков, динамика работ возрастает», – отметил депутат городской Думы Василий Кузнецов.

Когда новые корпуса будут построены, школы приступят к реализации своих уникальных образовательных программ. Например, педагогический коллектив школы № 42 решил, что в сотрудничестве с партнерами будет формировать у школьников предпринимательское и клиентоориентированное мышление. В новом корпусе под образовательную идею уже запроектированы «торговый центр», анимационная и имидж-студии, «центры туризма и благоустройства», «автоцентр», «ресторан», столярная, слесарная и гончарная мастерские, современная зона для домоводства, видеостудия, типография.

«Объекты разные и по объемам строительных работ, и по стоимости, и по привязке к местности, но все они нужны городу, их ждут и дети, и родители, и педагогические коллективы. Если говорить про спортзал школы № 32, то это долгожданный объект, разговоры о необходимости его строительства шли длительное время. В этом году проект воплощен в жизнь, и совсем скоро в спортзале будут заниматься дети. Новые корпуса школ № 42 и № 59 будут открыты одновременно – к 1 сентября 2018 года. Такого не было с советских времен. И это далеко не последние объекты. Губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников принял решение, что краевой бюджет будет участвовать в финансировании строительства еще пяти городских школ», – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Напомним, строительство новых школ началось в Перми в 2015 году с открытия корпуса гимназии № 11 имени Дягилева. В 2016 году в рамках проекта главы Перми «Школа на пятерку» открылось самое большое учебное заведение города – школа «Мастерград». В этом году после большого капитального ремонта распахнули свои двери школы № 112 с новым названием «Город дорог» в Мотовилихинском районе и № 14 (бывшая № 73) в Кировском районе.

Также ежегодно строятся и ремонтируются спортивные объекты при образовательных учреждениях. Последний из таких – новая спортивная площадка в школе дизайна «Точка», которая была открыта в середине октября. Также до конца года подрядчики должны закончить строительство стадионов в школе «Мастерград» и школе № 41.