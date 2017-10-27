Зараженный пиломатериал за границу не пустили
Госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» на погрузочной площадке ИП Старцева Р.А. в п. Менделеево Карагайского района проведен карантинный фитосанитарный досмотр партии пиломатериала хвойных пород в количестве 105 куб. м, приготовленного для отправки железнодорожным транспортом в Азербайджан. В ходе досмотра выявлено несоответствие данной подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям: обнаружено наличие повреждений личинками усача рода «Monochamus» - карантинного вредителя хвойных пород деревьев.
На основании п.14 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» предпринимателю отказано в выдаче фитосанитарного сертификата. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками». Грузоотправителю предложено устранить нарушения и представить отправляемый пиломатериал на досмотр повторно.
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