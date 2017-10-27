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Зараженный пиломатериал за границу не пустили

пиломатериал

Госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» на погрузочной площадке ИП Старцева Р.А. в п. Менделеево Карагайского района проведен карантинный фитосанитарный досмотр партии пиломатериала хвойных пород в количестве 105 куб. м, приготовленного для отправки железнодорожным транспортом в Азербайджан. В ходе досмотра выявлено несоответствие данной подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям: обнаружено наличие повреждений личинками усача рода «Monochamus» - карантинного вредителя хвойных пород деревьев.

На основании п.14 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» предпринимателю отказано в выдаче фитосанитарного сертификата. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками». Грузоотправителю предложено устранить нарушения и представить отправляемый пиломатериал на досмотр повторно.

Метки: в Перми, В России

Опубликовано: 27.10.2017 в 15:34 в рубрике - Новости T7-inform

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← Нерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублей

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