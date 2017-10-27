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← Товарный знак «Окна Века» использовался незаконно

Нерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублей

борщевик

В отношении юридического лица – собственника земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием - земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, расположенного в Чусовском районе, начальником отдела государственного земельного надзора было вынесено постановление по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель»  с назначением наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

 Правонарушение было выявлено при проведении внеплановой проверки, согласованной с органами прокуратуры, в ходе которой установлено, что в результате осуществления деятельности, на земельных участках, общей площадью 88,45 га не проводится комплекс обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками, сорными растениями, По всей площади участков произрастает поросль древесно-кустарниковой растительности лиственных пород (ива) до 5 метров, реже  встречаются деревья хвойных пород (ель), высотой до 4 м, на участках присутствует естественный травостой, в структуре травостоя преобладает сорная растительность (репей, полынь, редька луговая, пастернак лесной, борщевик сибирский, бодяк полевой, кипрей узколистный). Участки не используются для ведения сельскохозяйственного производства (вспашки, сенокошения, выпаса скота) или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, исполнение которого взято под контроль Управления Россельхознадзора по Пермскому краю.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.10.2017 в 14:32 в рубрике - Новости T7-inform

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