Товарный знак «Окна Века» использовался незаконно





Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС России и оставил в силе решение антимонопольного ведомства о признании фактов нарушения при использовании товарного знака.

Для обжалования решения в суд обратился индивидуальный предприниматель, которому согласно предписанию антимонопольного ведомства следовало прекратить использование товарного знака «Окна ВЕКА». Права по использованию указанного товарного знака предпринимателю были переданы компанией ООО «Компания Окна Века». Однако в декабре 2016 года в отношении указанной компании был возбуждено дело по признакам недобросовестной конкуренции.

Поводом стало поступившее обращение официального представителя немецкой компании VEKA AG в России ООО «Века РУС». В заявлении говорилось, что пермская организация незаконно зарегистрировала и использует товарный знак, сходный с товарным знаком «VEKA», права на который принадлежат VEKA AG. При этом и заявитель, и ответчик занимаются производством пластиковых окон.

Пермское УФАС России признало жалобу компании ООО «Века РУС» обоснованной. По результатам проверки, комиссия выдала компаниям ООО «Компания Окна Века», ООО «Завод Окна Века» предписания с требованием изменить название, а пермскому индивидуальному предпринимателю, который также использовал товарный знак «Окна ВЕКА», прекратить его использование.