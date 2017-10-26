В Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по ралли
Осенней гонкой – ралли "Чайковский - Золотая осень-2017" завершен Чемпионат Пермского края по ралли 2017 года.
В Чайковский район съехались 20 экипажей из Пермского края и Удмуртской республики. Погода в первый день гонки подарила участникам лучи теплого солнца уходящей осени. Гостеприимное уютное имение художников Сведомских на субботу и воскресенье превратилось в парк сервиса и штаб ралли.
По итогам двухдневной гонки победителями и призерами стали:
Абсолютный зачет
1 место КОРЕПАНОВ Александр/КОРЕПАНОВА Мария г. Ижевск Subaru Impreza WRX STI
2 место ШВАЙЦЕР Марат/АЛЕСКОВСКИЙ Игорь г.Пермь ВАЗ1119
3 место МАЛЫШЕВ Павел/АХМЕТГАЛИЕВ Роман г. Ижевск ВАЗ 2108
1600Н
1 место ШВАЙЦЕР Марат/АЛЕСКОВСКИЙ Игорь г.Пермь ВАЗ1119
2 место МАЛЫШЕВ Павел/АХМЕТГАЛИЕВ Роман г. Ижевск ВАЗ 2108
3 место АФАНАСЬЕВ Андрей/АФАНАСЬЕВА Елена г.Пермь ВАЗ2110
Р3К
1 место КУДРИН Станислав/ЗАГРЕБИН Николай г.Ижевск ВАЗ2109
2 место ПУШКАРЕВ Максим/ДАНИЛОВ Сергей г.Ижевск ВАЗ2109
3 место АГЗАМОВ Рустам/ЛУЗЯНИН Иван г.Ижевск ВАЗ1119
Командный зачет
команда IZRALLYTIME
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