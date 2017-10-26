В Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по ралли

Осенней гонкой – ралли "Чайковский - Золотая осень-2017" завершен Чемпионат Пермского края по ралли 2017 года.

В Чайковский район съехались 20 экипажей из Пермского края и Удмуртской республики. Погода в первый день гонки подарила участникам лучи теплого солнца уходящей осени. Гостеприимное уютное имение художников Сведомских на субботу и воскресенье превратилось в парк сервиса и штаб ралли.

По итогам двухдневной гонки победителями и призерами стали:

Абсолютный зачет

1 место КОРЕПАНОВ Александр/КОРЕПАНОВА Мария г. Ижевск Subaru Impreza WRX STI

2 место ШВАЙЦЕР Марат/АЛЕСКОВСКИЙ Игорь г.Пермь ВАЗ1119

3 место МАЛЫШЕВ Павел/АХМЕТГАЛИЕВ Роман г. Ижевск ВАЗ 2108

1600Н

1 место ШВАЙЦЕР Марат/АЛЕСКОВСКИЙ Игорь г.Пермь ВАЗ1119

2 место МАЛЫШЕВ Павел/АХМЕТГАЛИЕВ Роман г. Ижевск ВАЗ 2108

3 место АФАНАСЬЕВ Андрей/АФАНАСЬЕВА Елена г.Пермь ВАЗ2110

Р3К

1 место КУДРИН Станислав/ЗАГРЕБИН Николай г.Ижевск ВАЗ2109

2 место ПУШКАРЕВ Максим/ДАНИЛОВ Сергей г.Ижевск ВАЗ2109

3 место АГЗАМОВ Рустам/ЛУЗЯНИН Иван г.Ижевск ВАЗ1119

Командный зачет

команда IZRALLYTIME