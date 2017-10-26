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← В детском центре помощи обнаружена некачественная крупа

В Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по ралли

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Осенней гонкой – ралли "Чайковский - Золотая осень-2017" завершен Чемпионат Пермского края по ралли 2017 года. 
В Чайковский район съехались 20 экипажей из Пермского края и Удмуртской республики. Погода в первый день гонки подарила участникам лучи теплого солнца уходящей осени. Гостеприимное уютное имение художников Сведомских на субботу и воскресенье превратилось в парк сервиса и штаб ралли. 

По итогам двухдневной гонки победителями и призерами стали: 
Абсолютный зачет 
1 место КОРЕПАНОВ Александр/КОРЕПАНОВА Мария г. Ижевск Subaru Impreza WRX STI 
2 место ШВАЙЦЕР Марат/АЛЕСКОВСКИЙ Игорь г.Пермь ВАЗ1119 
3 место МАЛЫШЕВ Павел/АХМЕТГАЛИЕВ Роман г. Ижевск ВАЗ 2108 
1600Н 
1 место ШВАЙЦЕР Марат/АЛЕСКОВСКИЙ Игорь г.Пермь ВАЗ1119 
2 место МАЛЫШЕВ Павел/АХМЕТГАЛИЕВ Роман г. Ижевск ВАЗ 2108 
3 место АФАНАСЬЕВ Андрей/АФАНАСЬЕВА Елена г.Пермь ВАЗ2110 
Р3К 
1 место КУДРИН Станислав/ЗАГРЕБИН Николай г.Ижевск ВАЗ2109 
2 место ПУШКАРЕВ Максим/ДАНИЛОВ Сергей г.Ижевск ВАЗ2109 
3 место АГЗАМОВ Рустам/ЛУЗЯНИН Иван г.Ижевск ВАЗ1119 
Командный зачет 
команда IZRALLYTIME 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.10.2017 в 17:55 в рубрике - Новости T7-inform

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