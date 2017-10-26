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← Россельхознадзор проверил 30 кг мяты

В детском центре помощи обнаружена некачественная крупа

крупа

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Пермскому краю по направлению надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми в части требований по обеспечению качества и безопасности закупаемых круп для государственных нужд. По результатам контроля в учреждении выявлены партии круп не подлежащей на пищевые цели: крупа ячменная ячневая из-за несоответствия требованиям ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия по показателям: «Доброкачественное ядро», «Мучка»,  «Металломагнитная примесь», «Зараженность вредителями хлебных запасов», изготовленная в Удмуртской Республики ООО «Крупяной завод «Романово»; крупа пшеничная «Полтавская» №3 из-за несоответствия требованиям ГОСТ 276-60 Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия по показателям: «Цвет», «Доброкачественное ядро», изготовленная в Оренбургской области  ООО «Спектр»; хлопья овсяные «Геркулес» из-за несоответствия требованиям нормативного документа ГОСТ 21149-93 по показателям: «Сорная примесь, в том числе сорной примеси цветковых пленок», «Влажность», изготовленная в Новосибирской области ООО Агрофирма «Продовольственная Компания Сибири». Производителям выдано предписание о приостановлении действия деклараций о соответствии Таможенного союза на данный вид продукции до устранения всех обстоятельств, способствующих выпуску некачественной крупы.

     О данном факте проинформирована Федеральная служба по аккредитации. В результате действие декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.ПН97.В00344 от 06.03.2015;  ТС № RU Д-RU.ПГ09.В00307 от 06.04.2015 и декларация о соответствии  ТС № RU Д-RU.НО12.В01996 от 29.01.2015 приостановлены.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 26.10.2017 в 15:41 в рубрике - Новости T7-inform

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← Россельхознадзор проверил 30 кг мяты

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