Россельхознадзор проверил 30 кг мяты
11 октября 2017 г. авиатранспортом через Международный аэропорт «Пермь» было поставлено 30,5 кг свежих зеленных культур (мята) из Израиля. Данную подкарантинную продукцию в г. Пермь завозит ООО «Элит».
Вся партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, согласно Федеральному закону №206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014г., осуществляемый инспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю. Карантинные объекты не выявлены.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский район
Фонд медицинского страхования исполнил предупреждение Пермского УФАС
Пермский «Промобот» заговорит по-испански
Ни себе ни людям: гектары земли зарастают бурьяном
В женском монастыре обнаружена скотобойня
В Прикамье продавали белорусскую колбасу без документов
Цветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемы
Молодёжка: Фестиваль школьных команд КВН
О подростковой преступности глазами детей
На что способны пермские юнармейцы
Добавить комментарий: