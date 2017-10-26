Россельхознадзор проверил 30 кг мяты

11 октября 2017 г. авиатранспортом через Международный аэропорт «Пермь» было поставлено 30,5 кг свежих зеленных культур (мята) из Израиля. Данную подкарантинную продукцию в г. Пермь завозит ООО «Элит».

Вся партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, согласно Федеральному закону №206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014г., осуществляемый инспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю. Карантинные объекты не выявлены.