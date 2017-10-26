ВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский район
Телепрограмма "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Также в программе: кулинарный мастер-класс - готовим сома в кляре. Выпуск 26.10.2017.
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