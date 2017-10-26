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← Пермский «Промобот» заговорит по-испански

Фонд медицинского страхования исполнил предупреждение Пермского УФАС

ФАС

Арбитражный суд Пермского края подтвердил законность выданного Пермским УФАС предупреждения в адрес Территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения части 1 статьи 15 ФЗ о защите конкуренции, выразившееся в отказе ООО «Центр репродуктивного здоровья» (Ижевск) во включение в реестр медицинских организаций, оказывающих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

Как показала проверка, компания предоставила необходимые документы и направила уведомление о включении в реестр в территориальный ФОМС в соответствии со всеми требованиями. В отказе территориальный ФОМС сослался на отсутствие лицензии на территории Пермского края, однако это основание не предусмотрено федеральным законодательством, отмечают специалисты Пермского УФАС.

«Медицинская сфера – одна из самых проблемных сфер, а подобные отказы усугубляют ситуацию и препятствуют свободе экономической деятельности. Таким отказом во включении в реестр, организации, по сути, закрыли доступ на рынок. У граждан должен быть выбор, где они могут получать медицинские услуги. К сожалению, не все знают, что в  рамках программы ОМС услуги оказывают не только государственные клиники, но и частные. Это расширение, прежде всего, важно для потребителей. Клиники должны соперничать между собой по качеству предоставляемых услуг, чтобы стандарты оказания медицинской помощи повышались, - отмечает руководитель Управления Александр Плаксин. - Дело было взято на контроль ФАС России, поскольку за последний год на территории РФ было выявлено несколько аналогичных ситуаций. Надеемся, что наша практика будет тиражирована на другие субъекты».

Согласно предупреждению антимонопольного ведомства, отказ о включении организации в реестр был отменен, а уведомление медицинской организации было повторно рассмотрено.

 

Метки: в Перми, В России

Опубликовано: 26.10.2017 в 09:31 в рубрике - Новости T7-inform

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