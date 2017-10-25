Пермский «Промобот» заговорит по-испански
Пермская компания «Промобот» объявила о выпуске роботов третьей серии. У новой партии, которая еще только собирается в цехе, основным, разговорным языком станет испанский. В ближайшее время роботы отправятся за океан. В Чили они будут работать в банковской сфере. Сегодня компания «Промобот» уже построила больше 200 сот моделей. Они работают по всему миру в 13 странах.
Олег Кивокурцев, директор по развитию компании ООО «Промобот», рассказал: "Нашим самым интересным контрактом на сегодняшний день является контракт с компанией из Чили на поставку 40 роботов в Южную Америку. Несколько дней назад отправилась в соответствии с условиями контракта первая партия промоботов третьей версии".
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