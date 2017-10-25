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Ни себе ни людям: гектары земли зарастают бурьяном

бурьян

В октябре 2017 года госинспектором отдела восточного МРП г. Чусовой была проведена внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя, целью которой являлся надзор за соблюдением требований земельного законодательства в части использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".  Объектом проверки являлись пятнадцать земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для ведения сельскохозяйственного производства, общей площадью 278,14 га, расположенных в Александровском районе. Участки использует индивидуальный предприниматель по договору аренды с 2013.

       В ходе осмотра установлено, что из 278,14 га для сенокошения используется только 53,12 га. 225,01 га площади земельных участков не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности более 3х лет, что подтверждается зарастанием более 30% площади участков древесно-кустарниковой растительностью лиственных и хвойных пород (ива, береза, ель) высотой более 3х метров, возрастом более 3х лет. (Возраст хвойных деревьев определен по мутовкам). На неиспользуемых площадях участков так же присутствует естественный травостой высотой до 1 м с преобладанием сорной многолетней растительности. Содержание сорных трав в структуре травостоя составляет до 70%. (Крапива двудомная, бодяк обыкновенный, кипрей узколистный, репей, чертополох колючий, пастернак). На заросших частях участков признаки использования для ведения сельскохозяйственного производства (выращивание сельскохозяйственных культур, многолетних культурных насаждений, обработки почвы, сенокошения, выпаса скота, ведения на участках иной деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством) отсутствуют.

       Арендатором земельных участков нарушены ст.42 , п.3 ч.2 ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».    

     В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст.8.8 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, исполнение которого находится на контроле Управления.

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 25.10.2017 в 11:04 в рубрике - Новости T7-inform

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