В женском монастыре обнаружена скотобойня
При проведении плановой проверки Религиозной Организации «Верещагинский Свято - Лазаревский женский монастырь Кудымкарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» (Далее по тексту – Свято-Лазаревский монастырь) по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, 152а, госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению ветеринарный надзор 10 октября 2017 года на территории конно-спортивной базы Свято-Лазаревского монастыря обнаружено сооружение, напоминающую площадку для убоя скота: на бетонированной площадке оборудована установка для подъема туши, железный разделочный стол. А также обнаружены следы недавно проведенного убоя скота: на полу разлита лужа крови, следы запеченной крови, остатки навозных масс, шкура разделанного животного и кусок хвоста, предположительно крупного рогатого скота. Данный факт является грубым нарушением ветеринарного законодательства. 17.10.2017 на юридическое лицо Свято-Лазаревского монастыря был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Прикамье продавали белорусскую колбасу без документов
Цветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемы
Молодёжка: Фестиваль школьных команд КВН
О подростковой преступности глазами детей
На что способны пермские юнармейцы
ВОВРЕМЯ. Про детей
На десять девчонок по статистике сколько ребят?
Болеем за «Амкар» правильно!
Кого берут в «Лукойл»?
Общественный транспорт: В Перми составили рейтинг пунктуальности
Добавить комментарий: