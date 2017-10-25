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В Прикамье продавали белорусскую колбасу без документов

колбаса

Госинспектором отдела восточного межрайонного пункта города Чусовой Управления Россельхознадзора по Пермскому краю 06.10.2017 проводилась внеплановая проверка ИП Коровушкина А.В., осуществляющего  деятельность в г.Березники, на основании приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.03.2017 № 252, изданного в соответствии с поручением Правительства РФ от 02.03.2017  № АД-П11-1304.

    В ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, относящиеся к условиям реализации продукции животного происхождения: а именно - реализация колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса свинина производства Республики Беларусь, без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением п. 2, 3 "Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов" утвержденных  Приказом Минсельхоза  России от 27.12.2016 № 589.

 Продукция без ВСД снята с реализации и помещена на изолированное хранение. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание, исполнение которого взято под контроль.                                                                               

    В отношении индивидуального предпринимателя Коровушкина А.В. составлен протокол об административном правонарушении по  ч. 1 ст. 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 25.10.2017 в 09:39 в рубрике - Новости T7-inform

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← Цветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемы

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