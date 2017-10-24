Цветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемы

18 октября 2017 года, в соответствии с ч. 5 ст. 15 ФЗ № 206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014, в присутствии госинспектора отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю была уничтожена путем сжигания подкарантинная продукция – цветы горшечные хризантемы – в количестве 68 шт. Данные растения поступили в г. Пермь в адрес ООО «Касторама РУС», занимающегося розничной реализацией живых растений, из Московской области и имели отечественное происхождение. Цветы были заражены опасным карантинным объектом западным калифорнийским цветочным трипсом. Сжигание, как карантинная фитосанитарная мера, было выбрано собственником зараженной продукции.

Западный калифорнийский цветочный трипс - входит в перечень вредителей, которые имеют карантинное значение. На сегодняшний день вредитель признан одним из опаснейших вредителей овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Калифорнийский трипс – это крошечное насекомое (2 мм), ведет довольно скрытый образ жизни, поражает цветочные почки, бутоны, цветки, а также очень хорошо себя чувствует под чешуйками различных луковичных сортов. Таким образом, большинство вредителей остается неуязвимой при химических обработках. Калифорнийский трипс опасен не только своим непосредственным повреждением растительности, он также может переносить опасные вирусные заболевания. Защитить растения от калифорнийского цветочного трипса возможно при строгом соблюдении внутреннего карантина.

Карантинный объект был обнаружен в ходе карантинной фитосанитарной экспертизы проб в лаборатории Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», взятых при проведении досмотра партии живых цветов инспекторами Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю напоминает, что в целях недопущения распространения на территории Пермского края и РФ опасных карантинных объектов собственники подкарантинной продукции обязаны извещать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений (Управление Россельхознадзора по Пермскому краю) о доставке подкарантинной продукции, а также проводить систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов (земельные участки любого целевого назначения, здания, сооружения, строения, резервуары, места хранения, транспортные средства и иные объекты, способные являться источником проникновения карантинных объектов на территорию РФ) при их наличии.