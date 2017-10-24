Молодёжка: Фестиваль школьных команд КВН

На сцене Дворца молодежи г. Перми два дня подряд звучал безудержный смех и искрометный юмор. Здесь прошел фестиваль школьных команд КВН. В этом сезоне фестиваль собрал рекордное число участников. Ребята шутили о своих буднях, городе, стране, о минувших выборах и переделывали сказки на новый лад. Как это было?