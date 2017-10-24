О подростковой преступности глазами детей
Прокуратура Индустриального района Перми совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провела конкурс видеороликов для школьников и студентов. Темы серьезнее не бывает. Ребятам в своих мини-фильмах нужно было привлечь внимание окружающих к проблеме роста подростковой преступности. Как родилась идея, и кто победил в конкурсе?
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