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О подростковой преступности глазами детей

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Прокуратура Индустриального района Перми совместно с комиссией по делам несовершеннолетних провела конкурс видеороликов для школьников и студентов. Темы серьезнее не бывает. Ребятам в своих мини-фильмах нужно было привлечь внимание окружающих к проблеме роста подростковой преступности. Как родилась идея, и кто победил в конкурсе?

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 24.10.2017 в 16:52 в рубрике - Новости T7-inform

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← На что способны пермские юнармейцы

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