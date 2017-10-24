На что способны пермские юнармейцы
Элемент психологической подготовки военнослужащих спецподразделений России. Внимание - просьба не повторять, опасно для жизни!
Как призналась юнармеец отряда "Гроза" Кристина Полякова, "Самое сложное в этом показательном выступлении - приготовиться к тому, что по тебе будут бить кувалдой!".
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