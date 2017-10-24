ВОВРЕМЯ. Про детей
Телепередача "ВОВРЕМЯ. ПРО детей" - это детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск 24 октября посвящен патриотическому воспитанию.
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Телепередача "ВОВРЕМЯ. ПРО детей" - это детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск 24 октября посвящен патриотическому воспитанию.
ВОВРЕМЯ. Про детей
Детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
|смотреть видео читать24.10.2017 в 14:11
Массовое ДТП как репетиция дня жестянщика
В субботу прошла генеральная репетиция Дня жестянщика. По данным ГИБДД у поселка Звездный столкнулось 7 автомобилей.
|смотреть видео читать24.10.2017 в 13:03
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо.
|смотреть видео читать24.10.2017 в 12:42
На десять девчонок по статистике сколько ребят?
Среди горожан в Пермском крае женщин больше на 22%, чем мужчин.
|читать24.10.2017 в 12:22
Болеем за «Амкар» правильно!
Если пить — то йогурт. Если кричалки — то громкие, но цензурные.
|смотреть видео читать24.10.2017 в 12:03
Победу в Спартакиаде «Кадет-Приволжья - 2017» одержал Пермский кадетский корпус
Два дня кадеты Приволжского Федерального округа выясняли кто лучший в учебе, спорте и военной подготовке
|смотреть видео читать23.10.2017 в 18:28
Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию
По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе.
|смотреть видео читать23.10.2017 в 13:03
На «Салют-7» зритель идет по второму разу
Романтика космоса, героическое спасение, лирический сюжет с ожиданием на земле - в «Салюте-7» есть все слагаемые успешного кино.
|смотреть видео читать23.10.2017 в 11:05
Диму Билана «подменили» в роддоме
Мы узнали, что порой в роддоме можно...
|читать22.10.2017 в 16:37
Когда таможня не дает добро
У кого хватает приключений с участием стражей границ, так это у звезд, которые часто путешествуют.
|читать22.10.2017 в 13:16
Массовое ДТП как репетиция дня жестянщика
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На десять девчонок по статистике сколько ребят?
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