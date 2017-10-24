На десять девчонок по статистике сколько ребят?
На десять девчонок по статистике ребят уже не девять, а меньше. Свежие данные Пермьстата: среди горожан в Пермском крае женщин больше, чем мужчин, на 22%. Это важно, так как по той же статистике четыре пятых всех жителей региона - горожане. Совсем неровная ситуация у людей старших возрастных групп. Там соотношение «мужчины - женщины» 1000 на 2533. А вот «дефицита женихов» в Прикамье нет. В возрастной группе «25-29 лет» диспропорция минимальна. А еще Пермский край - довольно молодой регион. Средний возраст жителей - 38 лет и 8 месяцев.
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