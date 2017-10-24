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← Кого берут в «Лукойл»?

Болеем за «Амкар» правильно!

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амкар

«Амкар» научит правильно болеть за свою команду. Клуб выпустил специальное видео на тему «что такое хорошо и что такое плохо для настоящего фаната». Итак, теперь уже официально не приветствуются семечки и мат на трибунах, конфликты с другими болельщиками и файер-шоу. Однозначное «нет» любому спиртному. Моветон - приходить в футболках других клубов либо не приходить вообще, а смотреть матчи по телевизору. Идеальная картинка: болельщики вежливые, на футбол - на стадион всей семьей, если пить - то йогурт. Если кричалки - то громкие, но цензурные. И, конечно, все только «красно-черные».

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 24.10.2017 в 12:03 в рубрике - Новости T7-inform

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