Болеем за «Амкар» правильно!
«Амкар» научит правильно болеть за свою команду. Клуб выпустил специальное видео на тему «что такое хорошо и что такое плохо для настоящего фаната». Итак, теперь уже официально не приветствуются семечки и мат на трибунах, конфликты с другими болельщиками и файер-шоу. Однозначное «нет» любому спиртному. Моветон - приходить в футболках других клубов либо не приходить вообще, а смотреть матчи по телевизору. Идеальная картинка: болельщики вежливые, на футбол - на стадион всей семьей, если пить - то йогурт. Если кричалки - то громкие, но цензурные. И, конечно, все только «красно-черные».
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