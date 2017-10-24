Кого берут в «Лукойл»?

Шоу недели - “Пиджаки против касок». 10 серий о том, как стать сотрудником предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь». Первый, премьерный, уже в сети. Суть: два студента пермского политеха - и только одно рабочее место. Куча испытаний: от работы на буровой до совещаний в «высоких» кабинетах. Кто будет профессиональней, креативней, изобретательней, тот и попадет в число пермских нефтяников. Оценивать участников шоу будут зрители и их собственные наставники. Дальше все просто. У кого оценки лучше - того берут на работу в «ЛУКОЙЛ».