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← Пермяки сами решат, какие дороги надо отремонтировать

Общественный транспорт: В Перми составили рейтинг пунктуальности

транспорт

В Перми составили рейтинг пунктуальности маршрутов общественного транспорта. Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты №21, 58, 10, 78 и ряд других. Среди троллейбусных лучшими оказались № 5, 8, 12. Среди трамвайных – в лидерах №5 и №3. В конце рейтинга - перевозчики, работающие на автобусных маршрутах № 49, 7, 5, 26, 38, 52, 24. Как отметили в ГортрансПермь, в этом году неоднократно корректировалось расписание автобусных и трамвайных маршрутов, при этом учитывается реальная дорожная обстановка, пробки, перекрытие дорог и сезонность. Корректировки позволяют перевозчикам соблюдать расписание и двигаться с минимальными отклонениями от графика. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.10.2017 в 15:24 в рубрике - Новости T7-inform

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