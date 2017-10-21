Пермяки сами решат, какие дороги надо отремонтировать

В Перми подводят первые итоги дорожного ремонта этого года. Глава города Дмитрий Самойлов в сопровождении руководителей районных администраций объехал с проверкой пять районов Перми – Ленинский, Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Дзержинский, – чтобы лично оценить качество ремонта и содержания дорог, а также состояние раскопок.

С раскопками разберутся до 30 октября

Первой точкой инспекции стала улица Монастырская, где работы по реконструкции тепловой магистрали проводит ООО «ПСК». На данный момент на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» ведется засыпка и подготовка к укладке асфальтового покрытия.

Еще одно место проведения работ на теплосетях – улица Полины Осипенко. От жителей именно этой улицы поступило значительное количество жалоб на холодные батареи на «горячую линию» по запуску отопления. «Мы полностью завершили монтаж нового участка теплосети и перевели дома на постоянную схему теплоснабжения, что позволило снять все вопросы. Сейчас готовы приступать к засыпке», – доложил технический директор – главный инженер ООО «ПСК» Максим Рябенко.

В ходе объезда вместе с руководством ООО «ПСК» по всем незавершенным раскопкам были согласованы графики. Сроки окончания работ на улицах Монастырской, Советской Армии, Свиязева – до 30 октября. Индивидуальный график будет составлен по улице Полины Осипенко.

На Северной дамбе обеспечат тротуар

Оценивая итоги дорожного строительства, Дмитрий Самойлов на прошлой неделе проинспектировал один из самых масштабных объектов этого года в Перми – Северную дамбу. Хотя официально ремонт на дамбе должен завершиться лишь в сентябре 2018 года, глава города поставил задачу до конца этой недели привести в порядок один из тротуаров, чтобы пешеходы могли без затруднений передвигаться по дамбе.

Так что хотя тротуар по четной стороне дамбы, на которой находится Пермский цирк, планируют выложить плиткой только в следующем году, временное асфальтовое покрытие здесь уже уложено.

В целом работы на объекте ведутся с опережением графика. Еще летом были полностью переустроены подземные коммуникации, уложено асфальтовое покрытие на проезжей части, смонтированы контактная сеть для электротранспорта и рельсошпальная решетка, что позволило точно в срок, 1 сентября, запустить электротранспорт. Сейчас выполняются работы по установке бортовых камней, укладке плит на трамвайных путях, на нечетной стороне подрядчик обустраивает тротуар.

18 по плану и один сверх плана

В целом дорожный ремонт в этом году движется к своему логическому завершению. В общей сложности в Перми за 2016 и 2017 годы было отремонтировано два миллиона квадратных метров дорожного полотна. При этом не было ни одного просроченного объекта, а работы выполняли качественно. Жители имели возможность контролировать ход работ с помощью портала «Управляем вместе», созданного по поручению губернатора края Максима Решетникова.

Полностью завершены работы на 18 из 19 дорожных объектов, ремонт которых был запланирован в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Самые крупные из них – это улицы Спешилова и Промышленная, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога Пермь – Сылва. Федеральное финансирование ремонта на этих объектах составило 500 миллионов рублей. В работе находится еще один объект – дорога на Чусовской водозабор. Она ремонтируется сверх плана за счет сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур. Сейчас подрядчики здесь приступили к укладке верхнего слоя асфальта.

Не испортить ремонт содержанием

Если ходом ремонтных работ глава Перми остался доволен, то качество текущего содержания ряда улиц он раскритиковал. Некачественной названа уборка на Соборной площади, улицах Героев Хасана, Свиязева, тротуарах по улице Стахановской.

Больше всего нареканий вызвала работа подрядных организаций «Большой Урал» в Индустриальном районе и «Спецмонтаж» в Свердловском. Глава Перми поставил перед районными администрациями вопрос о расторжении контрактов с «аутсайдерами».

«В этом году мы провели масштабный дорожный ремонт, и сейчас нельзя «смазывать» положительный результат плохим текущим содержанием или недоделками в местах раскопок», – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Главам районов было поручено усилить работу с подрядчиками микрорайонов, где остались проблемы с благоустройством, и активизировать уборку улиц.

Дороги для ремонта выберут жители

Глава Перми отметил, что в планах – не просто сохранить темпы дорожного ремонта, но и увеличить их: «В следующем году планируем приступить к таким масштабным работам, как расширение улицы Революции и строительство улицы Строителей. Будем работать и по тем дорогам, которые просят отремонтировать пермяки». Ожидается, что в 2018 году Перми вновь выделят федеральные средства на финансирование работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». И определить, какие дороги будут отремонтированы, предстоит пермякам с помощью голосования.

В список потенциальных дорожных объектов на 2018 год вошли дороги, которые нуждаются в ремонте и подходят под условия федерального проекта. Всего для голосования представлено 59 дорог. В перечень вошли и объекты, предложенные в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Для удобства список разделен по районам. Проголосовать можно за любое количество объектов, но за каждый объект – только один раз.

Голосование продлится до конца октября. По его итогам будет составлен рейтинг дорожных объектов. Затем в зависимости от выделенного федеральным бюджетом финансирования будет сформирован список объектов дорожного ремонта на следующий год, в который войдут лидеры голосования. Голосовать за дороги, которые, по вашему мнению, следует отремонтировать в Перми, нужно на сайте городской администрации www.gorodperm.ru/road-vote