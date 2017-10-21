Получите свой «Земельный ответ»

На консультациях, которые проводятся во всех районах Перми в рамках информационного проекта «Земельный ответ», можно получить ответы на самые разные вопросы, связанные с оформлением земельных участков. Например, на такой:

«Я являюсь собственником гаража в ГСК. Земля под нашими гаражами является муниципальной и была предоставлена в бессрочное пользование. Сейчас мы хотим оформить эту землю в собственность. Что нам необходимо сделать?»

Отвечает начальник департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова: «Для того, чтобы оформить земельный участок, на котором расположены гаражи-боксы, входящие в состав гаражного кооператива, в собственность, необходимо соблюсти ряд обязательных условий. Во-первых, ваше решение должно быть коллективным. Абсолютно все члены гаражного кооператива должны выразить свое согласие. Если есть те, кто против, то ваше обращение не будет являться законным. В этом случае возможно предоставить земельный участок в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. Во-вторых, все гаражи в кооперативе должны находиться в собственности.

В случае соблюдения этих условий члены гаражного кооператива проводят коллективное собрание и принимают решение о выкупе земли в общую долевую собственность или о предоставлении ее в долгосрочную аренду.

В случае, если ранее земельный участок был предоставлен гаражному кооперативу в постоянное (бессрочное) пользование, земельный участок предоставляется в общую долевую собственность бесплатно. В случае, если ранее земельный участок был предоставлен гаражному кооперативу в аренду, земельный участок предоставляется в общую долевую собственность за плату.

Заявление о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность должно быть от каждого собственника гаража-бокса, к нему прикладываются копии персональных документов собственников гаражей. После этого председатель ГСК по доверенности от каждого собственника гаража-бокса имеет право сдать заявления с приложенными к ним документами, а также заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования либо аренды земельным участком в департамент земельных отношений или в МФЦ. Обращаю внимание на то, что к заявлениям о предоставлении земельного участка необходимо представить сообщение, в котором указывается перечень всех зданий, сооружений, расположенных на этом земельном участке».

Если у вас есть вопросы по оформлению земельных участков в собственность, вы можете задать их на выездных консультациях, которые проходят в каждом районе Перми. Данные встречи – часть большого проекта «Земельный ответ», который проводится администрацией Перми совместно с Кадастровой палатой Пермского края, Росреестром и ЦТИ. Основная задача проекта – содействие горожанам в вопросе постановки на кадастровый учет незарегистрированных земельных участков, проведении межевания, определении границ земельных участков. Консультации проводятся три раза в месяц, начиная с сентября. С графиком выездных консультаций можно ознакомиться на сайте администрации Перми www.gorodperm.ru, в разделе «Городские земли»/«Земельный ответ».