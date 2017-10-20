«Кадет Приволжья» - II Спартакиада кадетских корпусов
20 и 21 октября в Пермском кадетском корпусе ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина пройдет II Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья».
Участники Спартакиады – шесть команд из кадетских корпусов, включенных в окружной проект «КаДетство», инициатором которого в 2012 г. стал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Шесть команд по 20 человек (10-ти и 11-классников) из Башкирского, Нижегородского, Пермского, Татарстанского, Удмуртского и Чувашского кадетских корпусов.
В отличие от ставших уже привычными соревнований среди специализированных учебных заведений и военно-патриотических объединений, Спартакиада «Кадет Приволжья» предлагает не только спортивные и военно-прикладные виды испытаний, но и творческие, интеллектуальные. Наряду с навыками в строевой подготовке, разборке-сборке автомата, стрельбе из пневматики и метании гранат, преодолении единой и штурмовой полос препятствия, а также в беге, подтягивании и плавании, кадеты должны продемонстрировать знания в области военной истории периода Великой Отечественной войны и истории российского кадетства, военной и военно-политической географии России, воинских уставов, то есть правильно ответить на многочисленные вопросы викторины, написать сочинение-размышление на три предложенные темы и пройти комплексное интеллектуальное испытание в форме ОГЭ. Творческий конкурс традиционный – презентация визиток. Завершится Спартакиада 3-часовым марш-броском на пять с половиной километров с различными вводными.
В общем, эти два дня обещают быть максимально насыщенными событиями и очень интересными. А начнется все 20 октября в 09:00 с Торжественной церемонии открытия Спартакиады-2017!
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