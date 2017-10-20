Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Проверено на себе: профессия бариста

«Кадет Приволжья» - II Спартакиада кадетских корпусов

кадеты

20 и 21 октября в Пермском кадетском корпусе ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина пройдет II Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья».

            Участники Спартакиады – шесть команд из кадетских корпусов, включенных в окружной проект «КаДетство», инициатором которого в 2012 г. стал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Шесть команд по 20 человек (10-ти и 11-классников) из Башкирского, Нижегородского, Пермского, Татарстанского, Удмуртского и Чувашского кадетских корпусов.

В отличие от ставших уже привычными соревнований среди специализированных учебных заведений и военно-патриотических объединений, Спартакиада «Кадет Приволжья» предлагает не только спортивные и военно-прикладные виды испытаний, но и творческие, интеллектуальные. Наряду с навыками в строевой подготовке, разборке-сборке автомата, стрельбе из пневматики и метании гранат, преодолении единой и штурмовой полос препятствия, а также в беге, подтягивании и плавании, кадеты должны продемонстрировать знания в области военной истории периода Великой Отечественной войны и истории российского кадетства, военной и военно-политической географии России, воинских уставов, то есть правильно ответить на многочисленные вопросы викторины, написать сочинение-размышление на три предложенные темы и пройти комплексное интеллектуальное испытание в форме ОГЭ. Творческий конкурс традиционный – презентация визиток. Завершится Спартакиада 3-часовым марш-броском на пять с половиной километров с различными вводными.

В общем, эти два дня обещают быть максимально насыщенными событиями и очень интересными. А начнется все 20 октября в 09:00 с Торжественной церемонии открытия Спартакиады-2017!

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.10.2017 в 08:21 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Проверено на себе: профессия бариста

Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»

Удача на даче: Что посеять под зиму?

Нет, не принцессы. Королевны!

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Березники

Пульс города. Выпуск 18.10.2017

«Последний богатырь» выходит в прокат

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-пермяцкая культура

Ученые против мифов

ВОВРЕМЯ. Про детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Проверено на себе: профессия бариста

Обратите внимание

в Перми

«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
читать20.10.2017 в 11:50
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Позвали только лидеров!

В Перми прошел самый насыщенный и интересный день всероссийского форума лидеров дошкольного образования.
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:31
Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

«Ремпутьмаш» будет наш?

Пермские думцы готовятся на ближайшем пленарном заседании обсудить идею по выкупу завода «Ремпутьмаш».
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:03
Метки: в Перми, Экономика, Власть

В Уинском прошел парламентский урок

Парламентский урок провел депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Третьяков.
смотреть видео читать20.10.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Общество

Легенды пермского театра

В Перми стартовал проект «Легенды пермского театра». Первый концерт посвятили памяти Михаила Арнопольского.
читать20.10.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Позвали только лидеров!

В Перми прошел самый насыщенный и интересный день всероссийского форума лидеров дошкольного образования.
смотреть видео читать20.10.2017 в 11:31
Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Свои пожелания по расходам и доходам мог предложить каждый желающий, так что свободных мест практически не было.
смотреть видео читать20.10.2017 в 10:07
Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

«Последний богатырь» выходит в прокат

«Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях.
читать18.10.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Кино, В России

Вы полагаете, всё это будет носиться?

Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке не будет смотреться нелепо. Всё о трендах осенне-зимнего сезона.
смотреть видео читать18.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Культура

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 17 октября 2017 г.
смотреть видео читать18.10.2017 в 13:01
Метки: в Перми, В России, Спорт
Лента новостей RSS каналы

«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми«Amfest» - фестиваль американского кино в Перми

Позвали только лидеров!Позвали только лидеров!

«Ремпутьмаш» будет наш?«Ремпутьмаш» будет наш?

В Уинском прошел парламентский урокВ Уинском прошел парламентский урок

Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушанияПроект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Легенды пермского театраЛегенды пермского театра

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских домаКуда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

«Кадет Приволжья» - II Спартакиада кадетских корпусов«Кадет Приволжья» - II Спартакиада кадетских корпусов

Выбор маэстро пал на трех дирижеровВыбор маэстро пал на трех дирижеров

В Перми стартовал форум лидеров дошкольного образованияВ Перми стартовал форум лидеров дошкольного образования

Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»Коми-Пермяцкий театр привез в Пермь «Медвежью няньку»

Проверено на себе: профессия баристаПроверено на себе: профессия бариста

Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»

Прикамцы задолжали за тепло 8 миллиардовПрикамцы задолжали за тепло 8 миллиардов

«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?

Гуляем! В России утвердили календарь выходных и праздниковГуляем! В России утвердили календарь выходных и праздников

Удача на даче: Что посеять под зиму?Удача на даче: Что посеять под зиму?

Нет, не принцессы. Королевны!Нет, не принцессы. Королевны!

Капля жизниКапля жизни

ВОВРЕМЯ. Про Добро: БерезникиВОВРЕМЯ. Про Добро: Березники

В Прикамье назвали самую опасную трассуВ Прикамье назвали самую опасную трассу

Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?

Пульс города. Выпуск 18.10.2017Пульс города. Выпуск 18.10.2017

Урок под стук колесУрок под стук колес

День финно-угорских народов отметили в ПермиДень финно-угорских народов отметили в Перми

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru