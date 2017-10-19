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← Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»

Проверено на себе: профессия бариста

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кофе

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Его пьют на всех континентах в огромных количествах. Опытный бариста превосходно разбирается в сортах кофе, способен точно отрегулировать помол кофемолки, четко определить оптимальную температуру, необходимое количество и соотношение ингредиентов, взбить пену нужной консистенции. Это целое искусство. Проверено на себе!

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.10.2017 в 17:06 в рубрике - Новости T7-inform

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