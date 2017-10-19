Проверено на себе: профессия бариста
Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Его пьют на всех континентах в огромных количествах. Опытный бариста превосходно разбирается в сортах кофе, способен точно отрегулировать помол кофемолки, четко определить оптимальную температуру, необходимое количество и соотношение ингредиентов, взбить пену нужной консистенции. Это целое искусство. Проверено на себе!
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