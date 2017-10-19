Пермский лицей №5 - школа на «пятёрку»
В лицее №5 помимо трех основных учебных направлений - физико-математическое, гуманитарное и естественно-научное - большое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. А еще здесь есть свой агрокласс и бассейн.
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