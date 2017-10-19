Удача на даче: Что посеять под зиму?
"Подзимняя" посадка овощей на российских дачах – давно зарекомендовавший себя метод, который позволяет огородникам сэкономить время весной и получить при этом действительно ранний урожай зелени и корнеплодов. Разберемся во всем подробно.
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